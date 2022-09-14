نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية بنظام التعاقد السنوي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجامعة السعودية الإلكترونية، فقد تم الإعلان من جانب الجامعة السعودية الإلكترونية، التي تعد مُمثلة في عمادة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، عن توفيرها لعدد من الفرص الوظيفية الخالية لعدد من الكفاءات الوطنية، ويتم العمل في الجامعة بنظام العقود السنوية في المجال الخاصة بتقنية المعلومات، ويتم العمل في بمقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وذلك وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين حتي يتم قبول التسجيل الخاص بهم، علي أن يتم بعدد من التخصصات الوظيفية المختلفة حتي تناسب جميع الأفراد الراغبين في التقديم، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في توظيف الجامعة السعودية الإلكترونية.

وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية

يتم التقديم في وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية بعدد من الوظائف المتاحة وفق التخصصات والمسميات الوظيفية التالية:

مطلوب مهندس برمجيات.

مطلوب مهندس شبكات.

فني شبكات.

مطور برمجيات.

مختص قواعد بيانات.

مُصمم.

مختص أمن معلومات.

فني دعم.

محلل نظم.

شروط التقديم في التوظيف التعاقدي

يتم التقديم في توظيف الجامعة السعودية الإلكترونية وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن شروط التقديم ما يلي:

التفرغ التام للوظيفة التي يتم التقديم بها (دوام كامل).

أن يكون المتقدم شخص سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي الذي تطلبه الجامعة للوظيفة وذلك بناءً علي البيان الخاص بالمسميات الوظيفية التي تعتمده الجامعة.

يشترط ألا يقل التقدير الخاص بكل متقدم في المؤهل عن تقدير جيد.

أن يجتاز كل متقدم المقابلة الشخصية وجميع الاختبارات التي تجريها الجامعة للمتقدمين.

أن تكون معادلة الشهادة الخاصة بكل متقدم قد تم إصدارها من جانب وزارة التعليم (إذا تم الحصول علي المؤهل من الخارج).

تشترط الجامعة بأنه لن يتم التعامل مع أي طلبات غير مستوفية للشروط الخاصة بالتقديم ولن يتم الرد عليها.

رابط التقديم في وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية

يتم التقديم في وظائف الجامعة السعودية لجميع المتقدمين في المملكة عن طريق الدخول إلى رابط التقديم التالي (بوابة الوظيف) ويجب التعرف إلي شروط التقديم قبل تسجيل طلب توظيف، وسوف يتم الرد على طلب التوظيف الخاص بالمتقدمين خلال شهرين من التاريخ الخاص بإجراء المقابلة الشخصية.