نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2022 المرحلة الثانية علمي وأدبي من التسجيل لطباعة جواب الترشيح للكلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فعلت بوابة الحكومة المصرية رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2022 علمي وأدبي لطلاب الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر موقع التنسيق الإلكتروني وخطوات استخراج جواب الترشيح للكلية في جامعة الأزهر الشريف، بعدما زادت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية على موقع جوجل من قبل الآلاف من طلاب وطالبات الأزهر الشريف لمعرفة موعد إطلاق نتيجة تنسيق الأزهر والذي تم تحديد إعلانه اليوم حيث اعلن منذ قليل التفاصيل حول التنسيق لهذا العام 2022 في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الجامعة تناول خلاله السيد محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب كافة التفاصيل حول نتيجة تنسيق الأزهر 2022.

نتيجة تنسيق الأزهر 2022

وأعلن السيد الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2022 أن إجمالى عدد الطلاب والطالبات الناجحين بالثانوية الأزهرية بلغ 75178 طالبا تقدم منهم للتنسيق 64075 طالبا.

وبلغ الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة 627 درجة.

فيما بلغ الحد الأدنى لكلية طب الأسنان 621 درجة.

الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين 600 درجة.

وانتهت اللجان المعنية بالعمل بتنسيق الأزهر 2021 من أعمالها.

وشهد التنسيق هذا العام انخفاضاً عن العام الماضي في الحدود الدنيا للقبول بالكليات بما يقدر ب 5% وذلك بسبب انخفاض ي المجاميع هذا العام.

استخراج نتيجة تنسيق الأزهر 2022 وجواب الترشيح

ويمكن للطلاب الناجحين والمسجلين لرغباتهم سواء بالشعبة الأدبية أو العلمية استخراج نتيجة تنسيق الأزهر 2022 وجواب الترشيح من خلال عدد من الخطوات التالية:

أولا: الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي من بوابة الحكومة المصرية.

ثانيا: اختيار نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2022.

ثالثاً: إدخال رقم جلوسه والاسم الثلاثي بشكل صحيح.

رابعا: بعد ذلك تظهر نتيجة التنسيق والكلية المرشحة له في خلال لحظات.

وأخيرا: الضغط على طباعة بطاقة الترشيح لتقديمها للكلية.

وبدأ طلاب الثانوية الأزهرية تسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2022 المرحلة الثانية على موقع التنسيق الإلكتروني يوم الأحد الموافق 12 سبتمر ولمدة 5 أيام تنتهي يوم الجمعة 16 سبتمر للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني والمتخلفين عن أداء المرحلة الأولى للتنسيق.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2022 بعد مرور 48 ساعة من إغلاق باب تسجيل الرغبات.

شروط التسكين بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر 2022

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في جامعة الأزهر يوم السبت المقبل الموافق 1 من شهر أكتوبر الجاري.

واشترطت الجامعة الحصول على اللقاح للسكن بالمدينة الجامعية وعلى الطلاب الذين حصلوا على جرعات لقاح فيروس كورونا الحصول على الإفادة من الإدارة الطبية بحصولهم على اللقاح.

ولا يمكن أن تقبل الجامعة دخول الطلاب غير الحاصلين على تطعيم كورونا سواء من وزارة الصحة أو بمعرفة الجامعة.

وتهيب الجامعة بالطلاب بسرعة التوجه إلى المراكز الطبية للحصول على اللقاح

وتقدم 16 ألف طالب وطالبة للسكن في المدينة الجامعية بالقاهرة ، منوها أنه لابد من مراجعة بيانات الطلاب المتقدمين كاملة وهذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت.