التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي وشروط القبول

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عمر شويل - جدة التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التي تعتبر من المنصات الإلكترونية التي تُحقق العديد من الأهداف من بينها تنظيم العمل التطوعي سواء للمستفيدين أو الذين يقدمون الخدمات التطوعية وقد قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وعند التواصل مع خدمة عملاء منصة العمل التطوعي يمكن التعرف على كافة التفاصيل من بينها شروط الاستفادة أو شروط القبول.

التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي

يستطيع المواطن أو المقيم التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي إلكترونيًا وتقديم كافة الخدمات من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة العمل التطوعي الوطنية.

اختيار تبويب تسجيل جديد من قائمة الموقع.

إدخال المعلومات التي تخص رقم الهوية الوطنية واختيار الجنسية وسنة الميلاد.

النقر على تبويب التقديم الآن وكتابة التحقق.

كتابة معلومات شخصية وبيانات التواصل مثل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

بعد استكمال البيانات وإدخال المعلومات اقرأ الشروط والأحكام والميثاق الأخلاقي ثم انقر على تبويب تسجيل.

شروط القبول في المنصة الوطنية للعمل التطوعي

أما عن الشروط المطلوبة والتي حددتها الموارد البشرية للقبول في المنصة فهي كما يلي:

الحصول على حساب في منصة أبشر.

ألا يقل السن عن ثمانية عشر عام للمتقدمين.

الحصول على بطاقة هوية وطنية سارية المدة في حال كان المتقدم حامل للجنسية السعودية، والمقيمين ينبغي أن يكونوا حاملي للإقامة أو جواز سفر ساري المفعول.

الحصول على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة.

استخراج شهادة في أحد مجالات العمل التطوعي في السعودية.

أن يكون المتقدم قادرًا على ممارسة العمل التطوعي وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات والقدرة على القيام بالمهام المنسوبة إليه.

حقوق المتطوعين في منصة العمل التطوعي

هناك العديد من الحقوق التي يحصل عليها المتطوعين من بينها تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وأيضًا دفع الأجور وتقديم مهام يقوم بها بحيث تكون متوافقة مع التخصص ومناسبة للسن أيضًا، كما أن هناك سرية تامة لكافة البيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بالمتطوعين ويمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال الموقع بشكل مجاني ويُقدم معلومات دقيقة له بعد الحصول على حساب رسمي.