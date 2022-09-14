نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل الان تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من موقع التنسيق الرسمي للقبول فى كلية الهندسة والهندسة وسياحة وفنادق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من موقع التنسيق الان بدء الاستعداد تجاه البدء على التسجيل عليه بعدما اشار معالي وزير التعليم العالي رسمياً على بدء أعمال الاستعدادت النهائية على بدء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية أمام طلاب الشعبة التجارية أو صناعة أو غيرها من الشعب من خلال موقع التنسيق الرسمي

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تنسيق الدبلومات الفنية اعلن حوله معالي وزير التعليم العالي بشكل رسمي على ان بداية أعمال التسجيل عليه سيكون اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق ميلادياً اليوم الخامس عشر من سبتمبر لعام 2022، على ان يستمر العمل على تسجيل رغبات الطلاب لمدة أسبوع حتى مساء يوم الخميس المقبل الموافق ميلادياً اليوم الثاني والعشرون ، على ان يشير معالي وزير التعليم العالي على ان الحد الادني لقبول الطلاب فى تنسيق الدبلومات الفنية هذا العام بالنسبة لطلاب صناعة وتجارة وسياحة وفنادق 60% فأكثر على ان نتابع ونستعرض على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طرق التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية اون لاين

خطوات التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية

رسمياً سيتم البدء على تسجيل رغبات الطلاب فى تنسيق الدبلومات الفنية اعتباراً من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الخامس عشر من سبتمبر حتى يوم 22 سبتمبر على نحو الخطوات التالية:-

فى الخطوة الأولى:- ابدأ الدخول على موقع التنسيق

الخطوة الثانية:- نبدأ فى اختيار تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- ابدء فى تسجيل الشعبة الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ابدأ فى تحديد المحافظة التابع إليها

فى الخطوة السابعة:- البدء فى تسجيل وتدوين رقمك السري في الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الثامنة ابدء فى تحديد رغباتك على تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الاخيرة:- قم بمراجعة الطلبات واضغط بالنهاية على ايقونة تسجيل

على ان يتم استقبال طلبك المقدم ومراجعته وترشيح الكلية التي ستتناسب مع مجموعك

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

لحظات قليلة ويبدأ العمل على استقبال رغبات الطلاب فى تنسيق الدبلومات الفنية الذي جاءت مؤشرات القبول فيها على مستوي شتي التخصصات التي جاءت امام الطلاب على النحو التالي:-