الجزائر: حركة تغييرات واسعة فى الولايات تشمل إنهاء مهام 16 واليا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان، أن الحركة تمثلت فى إنهاء مهام 16 واليا و3 ولاة منتدبين. وبحسب الرئاسة الجزائرية، سيتم لاحقا إصدار بيان تفصيلى عن هذه الحركة. يذكر أن الوالى هو ممثل الدولة ومفوض الحكومة، ويمثل الولاية فى جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية، ويؤدى باسمها كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق. ويمتلك الوالى، وفقا للقانون الجزائرى، العديد من الصلاحيات، من بينها إعداد مشروع الميزانية، والذى يتولى تنفيذها، بعد مصادقة البرلمان عليها، فى البرامج التنموية، ويقوم بمراقبة سير عمل المؤسسات الحكومية فيها، وكافة الأنشطة الخاصة بالولاية، وتضم الجزائر 58 ولاية.

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