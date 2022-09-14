جوتيريش يحذر من تداعيات الحرب فى أوكرانيا على انهيار الاقتصاد العالمى

جدة - نرمين السيد - وأضاف جوتيريش - فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، تزامنا مع افتتاح أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك- أنه رغم توقيع مبادرة حبوب البحر الأسود والاتفاق على نقل الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، فهناك خطر حقيقى من حدوث مجاعات عدة هذا العام.
ونوه إلى أن الجوع العالمى بدأ فى الارتفاع قبل انتشار جائحة كوفيدـ19، ولم يتعاف العالم أبدا، مشيرا إلى أن أزمة تكلفة المعيشة تصيب أفقر المجتمعات أكثر من غيرها.
وأكد أن هناك قصورا مطلقا فى الاستجابة العالمية لأزمة المناخ، وأن المسئولية تقع فى ذلك على الدول الكبرى بينما الدول الأضعف، والتى لم تتسبب فى هذه الأزمة، تدفع ثمنا مروعا لعقود من العناد من جانب الدول الكبرى المنتجة للانبعاثات.
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