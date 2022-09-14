القوات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين في كركوك

القوات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين في كركوكاعتقلت القوات العراقية إرهابيين اثنين في محافظة كركوك شمال العراق اليوم الأربعاء.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن قيادة الشرطة الاتحادية العراقية قولها: " تمكنت الشرطة يرافقها الجهد الاستخباري من القبض على إرهابيين اثنين وفق المادة الرابعة إرهاب صادرة بحقهم مذكرة قبض من قبل محكمة تحقيق كركوك ضمن منطقة العروبة مركز محافظة كركوك".

وكانت مديرية الاستخبارات والأمن العراقية أعلنت أمس الثلاثاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة بابل جنوب العراق.