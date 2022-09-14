نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سكان من عمارة "اللويبدة" : اعمال انشائية في الطابق الأرضي قد تكون سبب الأنهيار على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:10 مساءً - دوت الخليج :- قال أحد سكان عمارة اللويبدة، ، إن "شقوقا في العمارة ظهرت خلال الأيام الأخيرة بسبب أعمال إنشائية في الطوابق السفلية".

وأضاف ، أن "المبنى وقع أمامه تدريجيا"، مفسرا أن "سبب انهيار المبنى ليس كما يقال بإنشاء مبنى بجانبه كونه جاهز منذ عامين"، مشيرا إلى أن "مالك البيت بدأ منذ 4 أيام بتوسعة شقة إلى استديوهات".

كما روت سيدة ناجية من الانهيار في تصريحات صحفية ، انه خلال تواجدها في منزلها بالطابق الاول "انشقت الارض" ، بسبب اعمال هدم كان يقوم بها صاحب العقار في الطابق الأرضي ، وفق قولها .