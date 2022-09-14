سكان من عمارة "اللويبدة" : اعمال انشائية في الطابق الأرضي قد تكون سبب الأنهيار

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:10 مساءً - دوت الخليج :- قال أحد سكان عمارة اللويبدة، ، إن "شقوقا في العمارة ظهرت خلال الأيام الأخيرة بسبب أعمال إنشائية في الطوابق السفلية".
وأضاف ، أن "المبنى وقع أمامه تدريجيا"، مفسرا أن "سبب انهيار المبنى ليس كما يقال بإنشاء مبنى بجانبه كونه جاهز منذ عامين"، مشيرا إلى أن "مالك البيت بدأ منذ 4 أيام بتوسعة شقة إلى استديوهات".
كما روت سيدة ناجية من الانهيار في تصريحات صحفية ، انه خلال تواجدها في منزلها بالطابق الاول "انشقت الارض" ، بسبب اعمال هدم كان يقوم بها صاحب العقار في الطابق الأرضي ، وفق قولها .
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