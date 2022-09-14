نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 الدور الاول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول التي لازالت محتلة اعلي معدلات من البحث، حيث قد كشف عدد كبير من المديريات التعليمية على ظهور نتائج الطلاب فى تلك الاعتراضات بالنسبة لطلاب الشعبة الادبية او كذلك الاحيائية والتطبيقية وذلك بعدما تم البدء فى تقديم تلك الاعتراضات بداية من الاسبوع الاخير من اغسطس حتي الاسبوع الاول من سبتتمبر الجاري على ان تباشر فى الوقت الحالي جميع المدريات التعليمية العراقية عمليات اعلان ظهور نتائج الاعتراضات اون لاين على شكل نوافيكم به ونستعرضه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
رابط استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول
تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية على استخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الى جانب موقع نتائجنا للاجل العمل على ظهور نتائج اعتراضات السادس الاعدادي فى العراق التي تعد من اهم المراحل التعليمية التي جاءت امام الطلاب وذلك بالنسبة لطلاب جميع المحافظات العراقية، حيث بعدمما تم الاعلان عن نتائج الدور الاول من نتائج اختبارات الصف السادس الاعدادي فى العراق تم طرح فرصة تقديم اعتراض رسمي عن نتيجة الدور الاول على ان تبدأ على الفور الوزارة على رفع نتائج الطلاب اون لاين على شكل نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال
خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول
نوافيكم ونتابع مع حضراتكم الان بالخطوات طرق الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي الدور الاول بعدما اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على انه قد تم الانتهاء من اعمال رصد جميع طلبات الاعتراضات الخاصة بالصف السادس الاعدادي التي جاءت طرق الاستعلام عليها على الشكل التالي:-
- في الخطوة الاولى:- افتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- في الخطوة الثانية:- ادخل رمز المرئي
- فى الخطوة الثالثة:- اختار ايقونة الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي
- فى الخطوة الرابعة:- ادخل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الخامسة:- قم بالبدء على ادخال رقمك الامتحاني فى الخانة المخصصة لها
- فى الخطوة السادسة:- قم بالبدء فى تحديد المحافظة التابعة إليك في الخانة المخصصة لها
- في الخطوة ماقبل الاخيرة قم باختيار الفرع الذي تتبع له ان كنت من طلاب الشعبة الادبية ام العلمية فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة السابعة والأخيرة:- انقر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون بنجاح امامك النتائج
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