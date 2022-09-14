نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Efootball pes 23 بيس 23 eFootball V 2.0.0 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر لعبة Efootball pes 23 واحدة من أكثر الألعاب التي يعشقها كل من يحب لعبة كرة القدم، لذا يتهافت الكثير على تحميلها وهو ما جعل الشركة تقوم بعمل الكثير من التحديثات والإضافات وتقوم بتقديم العديد من الهدايا على النسخة الجديدة من هذه اللعبة لجميع اللاعبين المسجلين في الشركة، حيث تعتبر هذه الهدايا اعتذار من الشركة على ما تم مواجهته أثناء اللعب من مشكلات، وتتمثل هذه الهدايا في الكثير من العملات GP والتي يصل عددها إلى 20 ألف عملة لكل لاعب من لاعبي هذه اللعبة ونوضح الأن أهم الأضافات الجديدة في بيس 23 وطريقة تحميل اللعبة بأكثر من طريقة.

اضافات تحديث eFootball PES 2023

قامت الشركة بإضافة الكثير من الإضافات على لعبة Efootball pes 23 لهذا العام ومن ضمنها:

وجود الكثير من فرق الأندية في هذا التحديث.

تم إضافة اللاعب بوتافوجو، وأيضاً اللاعب جريميو.

كما تم تنزيل اللاعب ريد بول براغانتينو، وسيارا في هذه النسخة الجديدة.

وأيضاً اللاعب فورتاليزا.

مع كل هؤلاء اللاعبين قامت شركة كونامي بإرسال عدد 10 ألاف عملة من عملات GP كنوع من الاعتذار عن المشاكل التي صدرت في الإصدار القديم، وأيضًا عشرة آلاف عملة GP لكل من قام بعمل حساب جديد في يوم 6 سبتمبر وهو وقت تنزيل النسخة الجديدة.

كيفية تحميل لعبة eFootball PES 23 Mobile

يبحث الكثير من الناس عن طريقة تحميل لعبة Efootball pes 23 ويمكن تحميلها بأكثر من طريقة والأولى هي:

قم بإنشاء حساب خاص بك على موقع شركة كونامي وذلك من خلال كتابة البيانات المطلوبة في الموقع.

ثم بعدها يمكنك تنزيل اللعبة على جهازك بأحدث إصدار لها.

الطريقة الثانية لتحميل لعبة Efootball pes 23

يمكن تحميل هذه اللعبة من خلال المتاجر المتخصصة مثل متجر جوجل بلاي لهواتف الأندرويد، ومتجر أبل استور للهواتف الآيفون، ومتجر app gallery لهواتف هواوي، ويمكنك الحصول على اللعبة من خلال هذه الخطوات:

قم بالدخول على المتجر الخاص بهاتفك.

ثم اضغط على علامة البحث وقم بكتابة لعبة eFootball V 2.0.0 2023.

بعد ذلك في حالة إذا كنت محمل اللعبة سابقاً قم بعمل تحديث، وإذا كنت لم تقوم بتحميلها من قبل قم بالضغط على كلمة تحميل.

هل يمكنني تحديث لعبة eFootball V 2.0.0 2023 بسهولة؟

نعم بمجرد دخولك على المتجر الخاص بك والضغط على كلمة تحديث سوف تقوم بتحديثها.

هل لعبة eFootball V 2.0.0 2023 متاحة لجميع أنواع الهواتف؟

نعم اللعبة متاحة لجميع أنواع الهواتف سواء كانت أندرويد أو آيفون.