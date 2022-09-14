نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [link] وزارة الدفاع بوابة التوظيف للرجال والنساء 1444 هـ tajnid.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم وزارة الدفاع بوابة التوظيف، حيث أعلنت وزارة الدفاع في الساعات القليلة الماضية عن فتح باب القبول في القوات المسلحة السعودية للعام 1444 هـ، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع عبر التجنيد الموحد، وكذلك رابط التسجيل بوزارة الدفاع السعودية، وما هي المؤهلات المطلوبة والرتب التي سيتعين فيها المقبولين، وما هو موعد التقديم وكيف تتحققون من القبول في النهاية، كل هذا سنتعرف عليه معكم فتابعوا حتى لا تفوتوا أي تفاصيل تهمكم بخصوص هذا الأمر في موقع ثقفني.

وزارة الدفاع وظائف

تعلن وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بين كل فترة وفترة عن الوظائف الجديدة، ومن ينتظر المواطنون والمواطنات فتح التجنيد للتوظيف للقوات المسلحة السعودية، وبالفعل تم الإعلان عبر موقع التجنيد الموحد عن موعد فتح باب الإلتحاق في الخدمة العسكرية للرجال والنساء، حيث تم الإعلان عن الشروط والمؤهلات المطلوبة.

حيث يتم فتح باب التجنيد في كل فترة وفترة، وكان أحدث شيء هو التسجيل في الكليات والمعاهد العسكرية في المملكة في الوزارة والتي تابعنا معكم طريقة التسجيل فيها، وكذلك كيف يمكنكم الاستعلام عن القبول في التجنيد الموحد في موقعكم ثقفني.

موعد فتح التجنيد في القوات المسلحة

وتم الإعلان عن الموعد الذي يبدأ التقديم على توظيف والتجنيد وذلك في البيان الخاص بالوزارة عبر موقعها الإلكتروني، حيث يبدأ التقديم في الموعد التالي:

من يوم الأحد الموافق 5 ربيع الثاني 1444 الهجري.

وهو ما يوافق تاريخ يوم 30 أكتوبر 2022 الميلادي.

شروط وزارة الدفاع للنساء والرجال

وتم ذكر عدد نم الشروط العامة في تقديم الراغبين والراغبات في الدخول في الحياة العسكرية بالقوات المسلحة وهذه الشروط الموحدة في حالة الإخلال بأحد منها فإنه يتم رفضك بكل تأكيد، وهي كما يلي:

المتقدم يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك بالطبع من نشأ مع والده خارج المملكة في خدمة الوطن.

حسن السير والسلوك، وعدم وجود أي سابقة مخلة بالشرف أو الأمانة.

العمر لا يقل عن 18 عاما بالنسبة للرجال، النساء العمر لا يقل عن واحد وعشرين 21 سنة.

عدم امتلاك وظيفة بالفعل في أحد الجهات الحكومية.

في حالة الزواج، يجب أن يكون الزوج أو الزوجة سعوديين.

ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية لأ سبب.

يجب ألا يكون قد سبق الالتحاق له بالخدمة العسكرية.

الرجال لا يقول طولهم عن 160 سم.

النساء لا يقل طولهم عن 155 سم.

اجتياز الاختبارات الصحية واللياقة البدنية.

النجاح في المقابلة الشخصية.

المؤهلات المطلوبة

وبالنسبة إلى الشهادات المطلوبة، فالمؤهلات المطلوبة سهلة وغير معقدة، حيث إنها كالآتي:

شهادة الثانوية على الأقل.

شهادة البكالوريوس.

الدبلوم.

رابط تقديم وزارة الدفاع

وفي حالة اذا كنتم ترغبون في التسجيل في برنامج التجنيد فما عليكم سوى الدخول إلى الرابط الذي نتركه لكم، وعمل كافة الخطوات المطلوبة في الموقع، حيث يمكنكم تقديم طلبات للقبول كما يلي:

ادخل إلى بوابة القبول الموحد بموقع وزارة الدفاع tajnid.mod.gov.sa .

. ثم انقر على تسجيل.

ستجد شروط التقديم اقرأها بعناية ثم انقر على علامة موافق.

ادخل معلومات المتقدم (الاسم الرباعي، رقم الهوية، رقم الجوال، كلمة المرور، تأكيد كلمة السر).

بعدها قم بتعبئة باقي بيانات المتقدم.

بعدها انقر على التقديم على الوظائف.

ثم التقديم على وظائف الفئة.

ستجد الرتب المتاحة لديك (جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب).

قم بعمل ترتيب الوظائف حسب الرغبة الخاص بك بالطريقة الموضحة في المقطع.

ثم بعدها قم بالموافقة وارسل الطلب.

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