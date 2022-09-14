الكرملين: لا توجد خطط للرئيس الروسى لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية

وقال بيسكوف - تعليقا عما إذا كانت موسكو قد استلمت دعوة لحضور جنازة الملكة إليزابيث، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "لم يكن لدى الرئيس الروسى خطط من الأساس للمشاركة فى أى مراسم أو فعاليات تخص الملكة إليزابيث"، لافتا إلى أن بوتين أرسل برقية تعزية فى وفاة الملكة.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أمس الثلاثاء أن الحكومة البريطانية لم ترسل دعوات لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية لممثلى روسيا وبيلاروسيا وميانمار.
ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الروسى، فى كلمة بمناسبة إحياء الذكرى الـ100 للهيئة الحكومية الصحية والوبائية فى موسكو، "إن هناك مشروعًا جديدًا سيسمح بحماية المدنيين من أية تهديدات بيولوجية محتملة".
وأضاف: "جهود الهيئة، خاصة خلال كورونا، جنبت روسيا تداعيات أكثر خطورة، حيث أن موظفى الهيئة قاموا بتحضير وإنتاج الأدوية اللازمة لمكافحة الجائحة".
وعلى صعيد آخر، صرح مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف أن بوتين سيبحث مع نظيره الصينى شى جين بينج على هامش قمة منظمة شنغهاى بأوزباكستان الأزمة فى أوكرانيا وقضية تايوان وملفات إقليمية ودولية أخرى.
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