مصادر أمريكية: إدارة بايدن ترشح أول امرأة سفيرة لدى موسكو

جدة - نرمين السيد - وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية اليوم، وفقا لعدة مصادر ذات صلة، فإن تريسى، التى تعمل حاليا سفيرة لدى أرمينيا منذ عام 2019، وهى تتحدث اللغة الروسية، ستعد بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب فى موسكو، رغم أنها خدمت هناك بالفعل كنائبة للسفير فى الفترة من 2014 وحتى 2017.

ونوهت الشبكة إلى أن إدارة بايدن تأمل فى تولى تريسى منصبها سريعا لتحل محل جون سوليفان الذى تنحى فى وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت أن توقيت وصولها والترشيح الرسمى لها سوف يعتمد على موافقة روسيا على قبولها سفيرة فى وقت يتسم بتوترات شديدة فى العلاقات بين واشنطن وموسكو فى ظل استمرار الحرب الأوكرانية.

وحسب القواعد المتبعة، فإن الدولة المضيفة يجب أن توافق أولا على الاسم المقترح قبل بدء إجراء الترشيح الرسمى، وقد أبلغت الولايات المتحدة بالفعل الروس بالاسم المقترح لبدء الإجراءات.

وحسب المصادر، فإن روسيا تريد الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة وقد تسعى لعدم تأخير إجراءات قبول تريسى لضمان استمرار عمل السفير الروسى فى واشنطن.