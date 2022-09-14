جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء التشيكى بيتر فيالا، اليوم الأربعاء، أن بلاده بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى، ستتعاون مع المفوضية الأوروبية فى العمل على خفض أسعار الطاقة فى أوروبا.





وذكر راديو "براغ الدولى" أن تصريحات فيالا تأتى ردًا على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال خطاب حالة الاتحاد اليوم، والتى أكدت فيها على ضرورة التخلص من الاعتماد على روسيا فى مجال الطاقة فى كل أوروبا. كما رحب فيالا بإشارة فون دير لاين إلى احتمال انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبى. يشار إلى أن التشيك تسلمت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى فى يونيو الماضى، وتستمر فترة الرئاسة ستة أشهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التشيك تعلن دعم المفوضية الأوروبية فى خفض أسعار الطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.