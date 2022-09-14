الرئيس الموريتانى يتسلم دعوة جزائرية للمشاركة فى القمة العربية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس الغزوانى استقبل اليوم بالقصر الرئاسى فى نواكشوط، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرى، إبراهيم مراد، مبعوثا خاصا من رئيس الجمهورية الجزائرية.

وقال الوزير الجزائرى إنه سلم الرئيس الغزوانى رسالة خطية، وكان اللقاء فرصة لتسليم رئيس موريتانيا دعوة من أخيه عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، لحضور أعمال القمة العربية التى ستنعقد فى الجزائر يومى الأول والثانى نوفمبر المقبل فى دورتها الواحدة والثلاثين، مشيرا إلى أنه قبل الدعوة.

وأضاف أنه حظى باستقبال الرئيس الموريتانى، كمبعوث خاص من طرف الرئيس الجزائرى، مشيرا إلى أنه أبلغه خلال اللقاء تحيات أخيه عبد المجيد تبون، وتمنياته له بالصحة والعافية.