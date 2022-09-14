جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة روتشيل وولينسكى، مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن فيروس جدرى القرود مستمر فى الانتشار بأنحاء الولايات المتحدة ولكن معدل الحالات الجديدة شهد تباطؤا على مدار الأسابيع الأخيرة.





وأضافت وولينسكى، فى كلمتها أمام لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بمجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكى، أن هذا التراجع واضح على المستوى العالمى أيضا لافتة إلى أن تعامل مؤسستها حيال هذا هو التفاؤل الحذر. وذكرت شبكة إن بى سى نيوز الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل على احتواء الانتشار الوبائى لجدرى القرود، فى ظل وجود أكثر من 22600 حالة إصابة فى 50 ولاية أمريكية بالإضافة إلى كل من واشنطن العاصمة وإقليم بورتوريكو. وأوضحت أن جدرى القرود نادرا ما يؤدى إلى الموت لكنه يتسبب فى تداعيات مؤلمة مثل ظهور البثور، وقد ظهرت حالة وفاة، مؤكدة واحدة فى الولايات المتحدة مؤخرا نتيجة الإصابة بهذا الفيروس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض: جدرى القرود يتراجع عالميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.