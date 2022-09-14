أرمينيا تعلن مقتل 105 من جنودها

أرمينيا تعلن مقتل 105 من جنودهاأعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم الأربعاء، أمام أعضاء برلمان بلاده، عن ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات الحدودية الدامية مع أذربيجان إلى 105 جندي أرميني منذ الليلة الماضية.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" اندلعت اشتباكات حدودية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين المنصرم ما أجج المخاوف من عودة تحولها إلى حرب بين أرمينيا وأذربيجان اللذان يخوضان قتالا منذ عقود للسيطرة على إقليم ناغورني قرة باغ.

وردا على سؤال حول احتمالات تفاقم الوضع والانزلاق في حرب شاملة قال نائب وزير الخارجية الأرميني باروير هوفهانيسيان لوكالة رويترز "هناك خطر واضح".. مشيرا إلى هشاشة الوضع في المنطقة الذي قد يؤدي إلى استمرار التصعيد .

وتبادلت الدولتان اللتان تخوضان قتالا منذ عقود للسيطرة على جيب ناغورني قرة باغ، الاتهامات بإشعال فتيل اشتباكات حدودية بدأت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين المنصرم.

ودعت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى الهدوء بعد اندلاع قتال بالمدفعية والطائرات المسيرة والأسلحة النارية على الحدود بين البلدين.

وطالبت القوى الكبرى بإيلاء اهتمام أكبر للوضع الخطير الذي قالت إنه قد يؤدي إلى صراع كبير آخر في دول الاتحاد السوفيتي السابق.