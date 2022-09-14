زيلينسكى يزور مدينة إيزيوم فى مقاطعة خاركيف ويلتقى القوات الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 07:32 مساءً - زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركيف شرق أوكرانيا، حيث التقى بالقوات الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

ووصل فولوديمير زيلينسكي إلى إيزيوم اليوم والتقى جنوده، ونشر صوره مع رئيس مكتبه والقوات الأوكرانية .

وفى وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن معظم أعضاء الوفد المرافق لوزير الخارجية سيرجى لافروف لم يتلق حتى الآن تأشيرات أمريكية للمشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية الاربعاء عن زاخاروفا قوله إن معظم الاشخاص المرافقين للوفد وهم من الخبراء والدبلوماسيين والمترجمين وغيرهم لم يتلقوا تأشيرات حتى اللحظة .

وأشارت إلى أن الوفد الروسي يواجه أيضا صعوبات لوجيستية مرتبطة بالرحلة الى الولايات المتحدة بسبب حظر الجانب الامريكي للرحلات الجوية المباشرة من روسيا والعقوبات المفروضة على شركات الطيران الروسي ، داعية واشنطن الى حل المشاكل اللوجستية التي اختلقتها.