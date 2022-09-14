الرئيس الألمانى يؤكد التزام بلاده بدعم مجلس الرئاسة اليمنى لإنهاء الأزمة فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 07:32 مساءً - أكد الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، التزام بلاده بالدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة، والجهود المنسقة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتمديد الهدنة، والبناء عليها لإحلال السلام والاستقرار في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الألماني فرانك شتاينماير اليوم الأربعاء، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، في قصر بيليفيو الرئاسي في العاصمة الإلمانية برلين، حيث بحثا مسار الهدنة القائمة في اليمن، وخروقات المليشيات الحوثية، والأزمة الإنسانية، وسبل إنقاذ خزان النفط صافر، والإصلاحات التي يقودها المجلس، والدور الألماني المطلوب لتثبيت وقف إطلاق النار.

وأعرب الرئيس الألماني عن قلقه بشأن الأوضاع الإنسانية، والأمنية في اليمن وتداعياتها المختلفة، مؤكدا أهمية تمديد جديد للهدنة، والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، والشروع في مفاوضات سلام شاملة لإنهاء الحرب التي طال أمدها.

وأكد العليمي، التزام مجلس القيادة اليمني والحكومة بإعلان الهدنة، والتعاطي الإيجابي مع كافة المساعي الأممية والدولية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، وفقا لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق الرياض، والقرارات الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 2216.

وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تطورات المشهد في بلاده، والتحديات الأمنية والاقتصادية، ودور الأشقاء والأصدقاء في تفادي انهيار شامل للدولة، والخطوط العريضة في برنامج مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية في البلاد.

وحضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمني الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، والقائم باعمال سفارة اليمن لدى المانيا لؤي الارياني ، فيما حضر عن الجانب الالماني، مدير عام الشؤون الخارجية بالرئاسة فولف سيلبرمان، والمتحدثة باسم الرئاسة الفيدرالية كريستين جاملين، والسفير الألماني لدى اليمن هوبيرت ييغير.