الرئيس الأوكرانى: حجم الدمار بمدينة «إزيوم» صادم

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى عن صدمته إزاء حجم الدمار الذى شاهده فى مدينة "إزيوم"، التى تم تحريرها مؤخرا من القوات الروسية، قائلا: "إن حجم الدمار صادم ويشابه ما تم بمدينة "بوتشا" التى حررت سابقا".





جاء ذلك خلال تفقد الرئيس الأوكرانى اليوم الأربعاء للمدينة عقب تحريرها، وحيث قام برفع العلم الأوكرانى هناك ونشر صورا لزيارته عبر تطبيق "تليجرام" وكتب تعليقات باللغة الإنجليزية والأوكرانية، وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية. ووجه "زيلينسكى" الشكر للحكومات الأجنبية لإرسالها محققين للتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت بأوكرانيا، ويقينه بصدور أحكام بشأنها فى النهاية، معربا عن ثقته فى أن كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية ستعود إلى أوكرانيا فى النهاية. وفى سياق ذى صلة، التقت قرينة الرئيس الأوكرانى أولينا زيلينسكى مع رئيسة البرلمان الأوروبى روبرتا ميتسولا فى مدينة ستراسبورج الفرنسية، معربة عن امتنانها للبرلمان الأوروبى على اتخاذ القرارات السريعة بشأن أوكرانيا والتعاون الوثيق مع البرلمان الأوكرانى. ومن جهتها، قالت رئيسة البرلمان الأوروبى، التى كانت من أوائل المسئولين الأجانب رفيعى المستوى الذين قاموا بزيارة أوكرانيا فى أبريل الماضى، "نحن نقف معكم فى الأوقات الجيدة وفى الأوقات الصعبة.. لن نترككم أبدا".

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