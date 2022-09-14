عاهل الأردن للرئيس الفرنسى: نؤكد ضرورة السلام العادل للقضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى باريس، حيث تناول اللقاء العلاقات المتينة التى تجمع البلدين الصديقين، وآخر التطورات إقليميا ودوليا.

وأكد العاهل الأردنى والرئيس الفرنسى - خلال اللقاء، الذى عقد فى قصر الإليزيه بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد - الحرص على توسيع التعاون بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية.

وأعرب عن تقديره للدعم الذى تقدمه فرنسا للأردن فى تنفيذ البرامج التنموية، مشيدا بالجهود التى تبذلها فرنسا فى مواجهة التحدى العالمى للأمن الغذائى.

وفى هذا الصدد، أكد الملك عبدالله الثانى استعداد الأردن للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبى فى مواجهة تحدى الأمن الغذائى، والتخفيف من تداعياته على العالم، من خلال مبادرة "فارم"، التى أطلقها الاتحاد الأوروبى لزيادة الإنتاج الزراعى.

وعلى صعيد المستجدات الإقليمية والدولية، جرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبالنسبة للقضية الفلسطينية، جدد العاهل الأردنى التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا موقف فرنسا والاتحاد الأوروبى الداعم لخيار حل الدولتين.

وشدد العاهل الأردنى، على ضرورة ضمان مشاركة الفلسطينيين فى المشاريع الاقتصادية الإقليمية، محذرا من الاستمرار بالإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التى تقوض فرص تحقيق السلام، وتعرض المنطقة لمزيد من العنف.

وأعاد الملك عبدالله الثانى، التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على أمن العراق واستقراره لتجنيب المنطقة أى تهديد لأمنها واستقرارها.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع على الساحة اللبنانية، إذ بين العاهل الأردنى أهمية مواصلة الجهود المبذولة لدعم استقرار لبنان.

كما جرى بحث الجهود المبذولة إقليميا ودوليا فى الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولى.

من جهته، عبر الرئيس الفرنسى، عن تقديره للدور الذى يقوم به الأردن بقيادة الملك عبدالله الثانى فى السعى نحو تحقيق السلام فى المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.

وأكد الرئيس ماكرون، حرص بلاده على توطيد علاقات الصداقة مع المملكة، ومواصلة التنسيق الوثيق بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردنى فى فرنسا مكرم القيسى.

ولدى وصول الملك عبدالله الثانى، ترافقه الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد إلى قصر الإليزيه، كان الرئيس الفرنسى وعقيلته بريجيت ماكرون فى مقدمة المستقبلين.