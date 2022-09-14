روسيا: مشروع الضمانات الأمنية دليل على مواصلة كييف السعى للانضمام للناتو

ورأى "بيسكوف"، أن مشروع الضمانات الأوكرانية دليل على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا ضرورية وملحة من أجل ضمان أمن روسيا ومصالحها الوطنية، مضيفا أنه "إذا أرادت أوكرانيا ضمانات أمنية فعلى قياداتها اتخاذ خطوات تذيل التهديدات على روسيا".
ونفى ما نشر بشأن مسودة اتفاقية بين موسكو وكييف بتلبية المطلب الرئيسى للجانب الروسى بعدم الانضمام لحلف الناتو، مضيفا: "هذه المعلومات لا علاقة لها على الإطلاق بالواقع، ولم يكن هناك شئ من هذا القبيل، فهذه معلومات خاطئة تماما".
وكانت وسائل إعلام غربية قد نشرت أمس الثلاثاء أنه تم توقيع اتفاق مبدئى مع السلطات الأوكرانية فى بداية العملية العسكرية الخاصة، تعهدت فيه كييف بتلبية المطلب الرئيسى للجانب الروسى بعدم الانضمام إلى حلف الناتو.
وميدانيا، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن حوالى خمسة آلاف جندى أوكرانى خضعوا للتدريب فى الأراضى البريطانية فى إطار برنامج الحكومة البريطانية "إنترفلكس"، وذلك بمشاركة مدربين من كندا وهولندا ونيوزيلندا وأوكرانيا والمملكة المتحدة.
وقال بيان لهيئة الأركان "إن عملية انترفليكس تدل على الدعم الدولى لأوكرانيا وأنها ليست وحدها فى حربها ضد العملية العسكرية الروسية".
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