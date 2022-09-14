العالم اليوم - مصر وقطر توقعان مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والموانئ

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 07:25 مساءً - وقعت مصر وقطر 3 مذكرات تفاهم، الأربعاء، على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة، والتي استمرت يومين، بحسب بيان من الرئاسة المصرية.

وبحسب البيان، فقد جرى توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين البلدين.

وزيارة السيسي لقطر تعد الأولى من نوعها، والتي جاءت تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن أمير قطر أكد خلال استقباله للرئيس السيسي في الديوان الأميري بالدوحة، على حرص قطر على تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

كما أكد الرئيس السيسي على انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية مع قطر على كافة الأصعدة، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، بحسب البيان.

وفي هذا السياق، التقى الرئيس المصري، الأربعاء، مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وأكد خلال اللقاء على حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وأكد رجال الأعمال القطريون رغبتهم في بحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية، بحسب بيان من الرئاسة المصرية.