العالم اليوم - أكثر رمز تعبيري "غير مفهوم".. ما هو؟

انتم الان تتابعون خبر أكثر رمز تعبيري "غير مفهوم".. ما هو؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 07:25 مساءً - تشهد الرموز التعبيرية، المعروفة باسم "إيموجي"، استخداما كبيرا في الرسائل النصية، عوضا عن الكلمات، مما يجعل المحادثات بين الناس أكثر متعة.

وذكر موقع "ثريليست"، أن الرموز التعبيرية وضعت في الأصل لاختصار الكلام والتعبير عن بعض المشاعر والأمور دون الحاجة لكتابة كلمات، مثل رمز "القلب المحطم"، الذي يعني اليأس وفقدان الأمل، أو رمز "وجه مبتسم بعيون على شكل قلب"، الذي يراد به التعبير عن الفرحة أو الحب.

لكن وفق دراسة أنجزتها شركة "أدوبي"، فإن أكثر رمز تعبيري "إيموجي" يساء فهمه، هو "راعي البقر".

ووجد تقرير "Adobe Future of Creativity" أن إيموجي "راعي البقر" تسبب في ارتباك لدى معظم الناس، الذين استطلعت آراؤهم بشأن الرموز التعبيرية ومقاصدها.

وقال ما يقرب من نصف المستخدمين في الولايات المتحدة إنهم استخدموا هذا الرمز التعبيري بشكل مختلف عن مقصده الأصلي.

وحسب تفسيرات الرموز التعبيرية، فإن رمز "راعي البقر" يقصد به أحيانا "الفرحة والسعادة"، كما يجري استخدامه للتأكيد على أنك "جيد في فعل شيء ما".