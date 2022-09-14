سنغافورة تجيز استخدام لقاح موديرنا المعزز المضاد لفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - أعلنت السلطات الصحية في سنغافورة، اليوم الأربعاء، الموافقة على لقاح موديرنا المعزز، المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة في بيان لها، إن سنغافورة منحت تفويضًا مؤقتًا لقاح معزز ثنائي التكافؤ لفيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة موديرنا.

وأكدت هيئة العلوم الصحية بالمدينة، أن اللقاح مُصرح باستخدامه كحقنة معززة للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، والذين تلقوا السلسلة الأولية من لقاحات فيروس كورونا.

ويحتوي لقاح موديرنا ثنائي التكافؤ على رنا المرسال المصمم، لاستهداف نوعين مختلفين من فيروس كورونا/ والبديل الأصلي من 2020 ومتغير أوميكرون، الذي كان منتشرًا على نطاق واسع في الشتاء الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة موديرنا اعتزامها إرسال جرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى الصين.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، أن الشركة تحدثت مع الحكومة الصينية بشأن توفير لقاحات فيروس كورونا، التي تعتمد على تقنية رنا المرسال، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، مضيفًا: لدينا القدرة على إنتاج وتوزيع لقاحنا المضاد لفيروس كورونا، المعتمد على تقنية رنا المرسال.

وأوضح في بيان، أن هناك احتمالًا بنسبة 20% تقريبًا لظهور نوع إشكالي من الفيروس هذا الشتاء، وأن هذا لم يكن السيناريو الأساسي، مشيرًا إلى أن شركة موديرنا تفكر في بناء منشآت في اليابان لإنتاج منتجات مشتقة من الرنا المرسال.