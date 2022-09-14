إعلان إصابة رئيس الوزراء الأردنى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت رئاسة الوزراء - فى بيان - أن رئيس الوزراء أجرى فحصين سريعين، كما أجرى الفحص المعتمد "بى سى آر" للتأكد من الإصابة، مشيرة إلى أن الخصاونة سيخضع للعزل المنزلى احتياطيا ضمن البروتوكول المعمول به لحين ظهور النتائج النهائية.

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