بالأرقام مساعدات عسكرية وصلت أوكرانيا.. (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - سارعت العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الحربية وتدريب الجنود، بعد إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فى فبراير الماضى، لمواجهة الهجوم الروسى على الأراضى الأوكرانية.





ويوضح الإنفوجراف التالى حجم المساعدات العسكرية: وبعد اندلاع الحرب الروسيىة الأوكرانية في 24 فبراير الماضى، قدمت واشنطن نحو 20 دفعة من الأسلحة إلى كييف، حيث تحتل أمريكا المركز الأول بين الدول الحليفة لأوكرانيا من حيث تقديم المساعدات العسكرية، حيث قدمت أسلحة إلى كييف بقيمة 11 مليار دولار

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