العالم اليوم - الشيخ عبدالله بن زايد يصل تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 06:22 مساءً - وصل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، يوم الأربعاء، إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل، بحسب وكالة "وام".

ويرافق الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الرسمية إلى دولة إسرائيل وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى.

وتأتي الزيارة التي تستمر لعدة أيام، تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

ويبحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية.