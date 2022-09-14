العالم اليوم - أداء متباين للمؤشرات الأميركية بسبب مخاوف رفع الفائدة

انتم الان تتابعون خبر أداء متباين للمؤشرات الأميركية بسبب مخاوف رفع الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 06:22 مساءً - تباينت مؤشرات الأسهم الأميركية في بداية تداولات الأربعاء، بعد أن شهدت عمليات بيع قوية في الجلسة السابقة، حدثت نتيجة لبيانات تضخم مرتفعة، أثارت المخاوف بشأن كيفية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة، وإلى متى ستدوم سياسته النقدية المتشددة.

وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 16.67 نقطة، أي بنسبة 0.05 بالمئة، عند الافتتاح ليصل إلى 31088.3 نقطة.

وصعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 7.45 نقطة، أي بنسبة 0.22 بالمئة، ليصل إلى 3949.14 نقطة، كما ارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 62.14 نقطة، أي بنسبة 0.53 بالمئة، ليصل إلى 11696.09 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت في بداية تداولات الأربعاء، بسبب بيانات التضخم الأميركية، إذ انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، وتراجع مؤشر أسهم قطاع التكنولوجيا 0.4 بالمئة.

وصعد مؤشر قطاع البنوك 0.1 بالمئة.

وأظهرت بيانات أميركية، الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 8.3 بالمئة في أغسطس الماضي، على أساس سنوي.

ورغم انخفاض التضخم السنوي مقارنة بشهر يوليو عندما سجل 8.5 بالمئة، إلا أنه جاء أعلى من التوقعات البالغة 8.1 بالمئة، ما عزز احتمالات إقرار الفيدرالي الأميركي زيادة كبيرة للفائدة في اجتماع الشهر المقبل.