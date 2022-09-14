إخراج شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض بناية“ اللويبدة”

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج :- قالت مديرية الأمن العام، إن فريق الإنقاذ تمكن من إخراج شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض عمارة اللويبدة. وبلغت حصيلة انهيار المبنى السكني في منطقة جبل اللويبدة، حتى ظهر اليوم الأربعاء، إلى 5 وفيات و8 إصابات.

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