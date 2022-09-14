أزمات الطيران تضرب الدول الأوروبية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أدت سلسلة الإضرابات العمالية بأوروبا إلى إرباك حركة الطيران، الأمر الذى دفع العديد من الشركات إلى إلغاء وتقليص رحلاتها بسبب نقص الموظفين وحالة الفوضى التى عمت المطارات.





على سبيل المثال، قررت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلغاء أكثر من 3100 رحلة خلال الشهرين المُقبلين بسبب نقص العمالة، كما ألغت سلطات الطيران فى بروكسل نحو 130 رحلة جوية. كذلك، قلصت هيئة الطيران المدنى الفرنسية عدد الرحلات الجوية بنسبة 17%، كما أجلت هيئة الطيران الهولندية جميع الرحلات فى مطار سخيبول بسبب نقص الكوادر البشرية ما تسبب فى حالة فوضى بمبانى المطارت. وشهدت أيضا حركة الطيران فى مطارى لشبونة ومدريد اضطرابات إثر إلغاء مئات الرحلات بسبب إضراب عمال المساعدة.

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