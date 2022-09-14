ممثل الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه إزاء التوترات بين أرمينيا وأذربيجان

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "أذرنيوز" الآذرية على موقعها الإلكترونى، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الأربعاء، مع كلار الذى يزور أذربيجان حاليا.
وقال مبعوث الاتحاد الأوروبى إن قيادة الاتحاد تحدثت عبر الهاتف مع الرئيس الأذرى وكذلك مع رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان لبحث الأمر.
من جانبه، أشار "علييف" إلى أن هذا الاستفزاز واسع النطاق قامت به أرمينيا، وصرح بأن المسؤولية الكاملة عن ذلك تقع بشكل مباشر على عاتق القيادة السياسية والعسكرية لأرمينيا.
وأكد الرئيس الأذرى أن بلاده تدعم أجندة السلام استمرارا للمباحثات التى جرت فى بروكسل.
وقال "علييف" إنه على الرغم من الخطوات الضرورية التى اتخذتها أذربيجان لتحقيق استقرار الوضع وإزالة التوتر، تواصل أرمينيا انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه.
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