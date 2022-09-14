جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براج الدولى" فى نشرته الإنجليزية، أن السلطات سجلت خمس إصابات جديدة فى العاصمة براج الأسبوع الماضى، بالإضافة إلى ثمانى حالات فى مناطق أخرى بالبلاد. وتابع الراديو أن جميع المصابين تحت سن الخمسين عاما وسافر أغلبهم إلى خارج البلاد قبل ظهور أعراض المرض عليهم. وظهرت أولى حالات الإصابة فى التشيك فى نهاية مايو الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع إصابات جدرى القرود فى التشيك إلى 50 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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