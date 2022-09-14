الديمقراطى الكردستانى: اقتراب الانتهاء من اختيار مرشح رئاسة الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وأضافت "دخيل"، فى تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن حزب الديمقراطى الكردستانى والاتحاد الوطنى يبذلان كل ما فى وسعهما من خلال لجنة مشتركة منذ عدة أشهر لحل كافة المشاكل فى إقليم كردستان من بينها اختيار مرشح رئاسة الجمهورية، ودعت جميع الكتل العراقية إلى ضرورة توقيع تعهد على احترام نتائج الانتخابات المقبلة فى البلاد.

يأتى ذلك بعد أن عقدت الأحزاب الكردية اجتماعا بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، لمناقشة الوضع السياسى وحسم مرشح رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن العراق يعانى حالة من الانسداد السياسى منذ إجراء الانتخابات النيابية فى أكتوبر 2021 وتعثر تشكيل حكومة جديدة فى بغداد، وذلك وفقا لنتائج الانتخابات التى أعلنت فى 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدرى "74 نائبا" من البرلمان فى 12 يونيو الماضى.

كما طرح "الإطار التنسيقى العراقى" يوم 25 يوليو محمد شياع السودانى مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار التيار الصدرى واقتحموا مجلس النواب العراقى بالمنطقة الخضراء مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو.