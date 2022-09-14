لبنان يدعو أرمينيا وأذربيجان لاحترام وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة الخارجية اللبنانية إلى وقف الأعمال العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا واحترام وقف إطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات مع التأكيد على ضرورة تكثيف جهود التفاوض بين البلدين.





جاء ذلك فى بيان لوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إزاء التطورات العسكرية الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا. وأعربت الخارجية اللبنانية عن قلقها البالغ إزاء العمليّات العسكرية، مشددة على ضرورة ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكرى والعودة إلى الحوار واحترام مبادئ القانون الدولى والاتفاقيات الموقعة واعتماد الحلول السلمية لفض النزاعات المكرسة فى شرعة الأمم المتحدة، وذلك لوقف الاعتداءات وعودة الأمن والاستقرار.

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