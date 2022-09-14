الصين: ندرس إرسال وفد رفيع المستوى لحضور جنازة الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، بحسب الموقع الرسمى لشبكة "سى جى تى إن" التليفزيونية الصينية، اليوم الأربعاء، "إن الصين تدرس بشكل جاد إرسال وفد رفيع المستوى لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية".
ومن المتوقع أن يحضر رؤساء دول من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكى جو بايدن، الجنازة الرسمية التى ستقام فى وسط لندن يوم الإثنين المقبل.
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