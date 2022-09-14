العالم اليوم - أذربيجان تعرض تسليم أرمينيا جثث 100 جندي

انتم الان تتابعون خبر أذربيجان تعرض تسليم أرمينيا جثث 100 جندي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 04:19 مساءً - عرضت أذربيجان، الأربعاء، إعادة جثث 100 جندي أرميني قالت إنهم قتلوا في الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين البلدين.

وقالت لجنة أسرى الحرب الأذربيجانية، في بيان، إن "أذربيجان تدعو إلى وقف إطلاق النار وهي مستعدة لتسليم جثث 100 جندي أرميني من جانب واحد إلى أرمينيا".

وذكرت يريفان أن 49 من جنودها على الأقل قتلوا في الاشتباكات الأخيرة.

وتجددت الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا، الأربعاء، رغم تكثيف الجهود الدولية لإحلال السلام، بعد يوم واحد من مقتل ما يقرب من مئة جندي في أسوأ قتال بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين منذ عام 2020.

أردوغان وبوتن يبحثان الاشتباكات

من جهة أخرى، قال مسؤول تركي كبير، اليوم، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيبحثان الاشتباكات التي وقعت في الآونة الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان، عندما يلتقيان في سمرقند هذا الأسبوع.

ومن المقرر عقد اجتماع بين أردوغان وبوتن على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، يوم الجمعة.

وروسيا هي القوة الأبرز في منطقة القوقاز ولديها قوات حفظ سلام في منطقة الصراع بين أذربيجان وأرمينيا. وتحظى أذربيجان بدعم تركيا عضو حلف الأطلسي.