نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نحو 350 متخصصاً شارك في عمليات الإنقاذ بموقع انهيار بناية اللويبدة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 04:06 مساءً - دوت الخليج :- قال مدير الدفاع المدني العميد حاتم جابر، إن هنالك دلائل على وجود أشخاص لا زالوا تحت الأنقاض في موقع انهيار عمارة اللويبدة.

وأضاف جابر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، “لن ترتاح كوادر الإنقاذ إلا بعد إخراج أخر شخص من تحت الأنقاض للمبنى المنهار”.

وأوضح أن كوادر الدفاع المدني اعتمدت على القوى البشرية بسبب عدم وجود أي منافذ للآليات الثقيلة بسبب صعوبة المكان ما فرض عليها العمل بالقوى البشرية والمعدات اليدوية.

وبين أن حجم القوى البشرية التي تشارك في عملية الإنقاذ منذ يوم الامس وحتى الآن يضاهي الـ 350 من ضباط وافراد متخصصين في عملية الإنقاذ.