أبو كركي : انتشال أحياء من تحت الانقاض بعد 11 يوماً

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 04:06 مساءً - دوت الخليج :- قال أ.د نجيب ابو كركي / استاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة الاردنية ان التجارب العالمية السابقة تشير لانتشال احياء من تحت الانقاض بعد 11 يوما من الكارثة . واضاف في منشور على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك ، مطلوب استمرار الجهود الحثيثة لاخراج الضحايا ثمة تقنيات شتى لتحديد اماكن تواجدهم تحت الانقاض بما في ذلك استخدام الكلاب المدربة ان وجدت وان كانت هنالك تدريبات لمثل هذه الحالات. وتابع : وللمستقبل تكثيف الرقابة و متابعة الصيانة وتحديد استعمالات الاراضي تقلل من الضرر في الحالات التي ستتكرر للاسف بشكل نأمل ان تؤدي الجهود الجادة الى الحد من آثاره.

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