إيصال الماء والأكسجين لعالق تحت انقاض عمارة "اللويبدة"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 04:06 مساءً - دوت الخليج :- تمكنت كوادر الدفاع المدني، من إيصال الماء والأكسجين لشخص عالق تحت أنقاض عمارة "اللويبدة" المنهارة . و نقل شهود عيان عن أهالي العمارة صباح اليوم أنه جرى "سماع صوت أحد المحاصرين تحت أنقاضها"، فيما تشير "الشهادات إلى أن من بين المحاصرين طفلة رضيعة وسيدة في الستين من عمرها ورجل".

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