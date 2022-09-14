الكرملين: عضوية الناتو ما زالت هدف أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وتابع بيسكوف تعليقه على مسودة الضمانات الأمنية، التى نشرها مكتب الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الثلاثاء، بأن أسباب العملية العسكرية الروسية الخاصة تكتسب لهذا السبب أهميتها، فى الوقت الذى تحتفظ فيه كييف بهدفها فى الانضمام إلى "الناتو".

قال بيسكوف: "بشكل عام، نحن نتحدث هنا عن وثيقة معينة، لا يخفى فيها أحد منهم أنها تضع فى الاعتبار مرحلة ما قبل انضمام أوكرانيا إلى الناتو، أى أن النقطة المرجعية لعضوية الناتو لا تزال قائمة. وبناء على ذلك، يظل ذلك هو التهديد الرئيسى لبلادنا، حيث أن ذلك من بين الأسباب التى جعلت العملية العسكرية الخاصة ضرورية لضمان الأمن وحماية المصالح الوطنية".

وردا على سؤال بشأن حقيقة ما إذا كان نص هذه الوثيقة يمكن أن يكون موضوعا للمناقشة، نظرا لأن الضمانات الأمنية قد نوقشت من قبل، قال بيسكوف: "نعم، ظهرت بعض الضمانات الأمنية هناك أيضا، على الرغم من وجود نص مختلف تماما.. إلا أن الجانب الأوكرانى رفض منح تأشيرته بموجب هذا النص، وقد اكتملت هذه العملية بالفعل الآن".

وأضاف بيسكوف، أنه إذا ما تم التوقيع على هذه الوثيقة، فإن رد فعل موسكو سيكون سلبيا، مشيرا إلى أنه "فى ظل الوضع الراهن، من غير المحتمل أن يتمكن أى طرف منح أوكرانيا ضمانا أكبر من قيادة البلاد. وينبغى على هذه القيادة فقط اتخاذ الإجراءات التى من شأنها القضاء على التهديدات التى تواجه روسيا".

وكان مكتب زيلينسكى قد نشر مسودة اتفاقية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، تتضمن مقترحات للدول الضامنة: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وبولندا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وأستراليا ودول البلطيق وشمال ووسط وشرق أوروبا، حيث من المقرر عقد مشاورات مع الضامنين فى أقرب وقت ممكن، فى حال وجود تهديد لأوكرانيا.

كذلك تقترح كييف تضمين "التدابير الوقائية" ذات الطابع العسكرى والمالى والبنيوى والتقنى والإعلامي، حيث يتعين "اتخاذ تلك التدابير دون تأخير فى حالة التعدى الجديد على سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية"، كما تنص الوثيقة كذلك على "حزمة عقوبات شاملة" و"اتفاقيات متعلقة بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوى ودفاع صاروخى حديثة".

ويتضمن المشروع كذلك اتفاقيات إقليمية حول الأمن فى البحر الأسود وتدريبات ومناورات عسكرية فى أوكرانيا بمشاركة مدربين ومستشارين أجانب.