عون: مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل قطعت شوطا متقدما

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن المفاوضات لإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قطعت شوطا متقدما حقق فيها لبنان ما يجعله قادرا على استثمار ثروته فى مياهه، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل تقنية يتم دراستها حاليا لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته.





جاء ذلك خلال استقباله اليوم فى قصر بعبدا المجلس التنفيذى الجديد لنقابة المعلوماتية والتكنولوجيا فى لبنان.

وأضاف الرئيس اللبنانى، أن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيمكن لبنان من إطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز فى الحقول المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، متوقعا أن يعطى هذا الأمر دفعة إيجابية للاقتصاد اللبنانى لبدء الخروج من الأزمة التى يعانى منها منذ سنوات.

وأوضح عون أن مشروع الحكومة الالكترونية من أبرز المشاريع التى أوردها فى خطاب القسم وسعى الى تحقيقها منذ بداية ولايته، إلا أن الظروف التى مرت بها البلاد حالت دون تحقيق المشروع بالكامل، مشيرا إلى أن هناك خطوات متطورة أنجزت فى مجال ميكنة عدد من الإدارات والمؤسسات العامة، لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم من دون تحميلهم مشقة الانتقال إلى المراكز الرسمية وغير ذلك من العوائق التى تعترضهم.

وأوضح الرئيس عون، أن مشاريع عدة لتطوير الإدارة وتحقيق الحوكمة اصطدم تحقيقها بالظروف القاسية التى مرت بها البلاد، فضلاً عن التأخير فى عمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وجدد الرئيس اللبنانى التأكيد على أن التدقيق المالى الجنائى فى حسابات مصرف لبنان مستمر، ومن المقرر أن تنتهى المرحلة الأولى منه قبل نهاية الشهر الحالى.

وتمنى الرئيس عون على من سيخلفه فى الرئاسة، أن يستكمل تنفيذ المشاريع التى بدأت وتلك التى تعثر تحقيقها، داعيا لأن يحرص الرئيس الجديد على المضى فى عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين الذين يتحملون مسؤولية كبيرة فيما آلت إليه الأوضاع فى البلاد.