العالم اليوم - "إنفستوبيا" و"سولت".. تعاون لإطلاق حدث بارز في الإمارات 2023

انتم الان تتابعون خبر "إنفستوبيا" و"سولت".. تعاون لإطلاق حدث بارز في الإمارات 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 03:21 مساءً - أعلنت منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار، التي أطلقتها حكومة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2021، عن شراكة استراتيجية جديدة مع المنتدى العالمي البارز لريادة الأعمال والاستثمار "سولت"، وذلك خلال حفل أُقيم في "سولت نيويورك 2022"، حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم حول التعاون بشأن فعالية مشتركة سيتم عقدها عام 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقع الإتفاقية كل من محمد ناصر الزعابي، الرئيس التنفيذي لمنصة "إنفستوبيا" العالمية للاستثمار، وأنتوني سكاراموتشي رئيس "سولت"، فيما شهد التوقيع كل من عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس إنفستوبيا، ومحمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في الإمارات، إن "هدف إنفستوبيا الرئيسي هو خلق منظومة عالمية للاستثمار. من خلال هذه الشراكة، ستتعاون إنفستوبيا و "سولت" لجمع المستثمرين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم لمناقشة الاتجاهات التي تشكل مستقبل الاستثمار، وتحديد فرص الاستثمار في القطاعات التي ترسم ملامح الاقتصاد في السنوات القادمة".

وستعمل "إنفستوبيا" و"سولت" معا كشريكين استراتيجيين لتنظيم مؤتمر بارز يقتصر حضوره على الضيوف المدعوين فقط من كبار المستثمرين ورواد الأعمال وخبراء السياسات في العالم، ويتزامن هذا الحدث مع مؤتمر إنفستوبيا السنوي الثاني والنسخة الثانية من "سولت" الشرق الأوسط بعد نجاح "سولت أبوظبي" عام 2019.

وقال أنتوني سكاراموتشي، رئيس "سولت"، "يسعدنا عودة "سولت" إلى الإمارات، التي تعد ملتقى مهمًا لرأس المال ومركزًا للابتكار. كانت المؤتمرات الأولى لكل من إنفستوبيا وسولت الشرق الأوسط فعاليات تحولية ونوعية، ونتطلع بشغف كبير للتعاون في استضافة هذا الحدث العالمي المميز والرائد."

وستتم استضافة هذا الحدث بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبهذا الصدد، قال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "في ضوء التطورات المستمرة في الاقتصاد والأسواق العالمية، فإن التواصل مع المسؤولين والخبراء في مختلف أنحاء العالم بهدف التعامل مع الاتجاهات والمتغيرات في قطاع الأعمال والاستثمار، وتقييم المؤشرات الاقتصادية وتبادل الخبرات ووجهات النظر، يعتبر أمرا بالغ الأهمية ويمكننا من الارتكاز على نهج استباقي واستشرافي. وجاء إطلاق إنفستوبيا كمنصة تتيح النقاش والاطلاع على أخر الدراسات والتجارب لمؤسسات عالمية متخصصة، ونتطلّع لتعزيز التعاون مع شركاء عالميين مثل مؤتمر سولت بهدف تحقيق هذه الأهداف".

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر إنفستوبيا السنوي الأول، الذي عُقد في 28 مارس 2022 في دبي خلال معرض إكسبو 2020، نجح بإطلاق حوارات اقتصادية استراتيجية في 12 قطاعًا اقتصاديًا حيويًا، مثل التعليم والطاقة المتجددة وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والفضاء والتكنولوجيا الزراعية والرعاية الصحية.