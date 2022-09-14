شهود : سماع صوت أحد المحاصرين تحت أنقاض عمارة " اللويبدة"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 03:08 مساءً - دوت الخليج :- نقل شهود عيان عن أهالي عمارة "اللويبدة" أنه جرى "سماع صوت أحد المحاصرين تحت أنقاضها"، فيما تشير "الشهادات إلى أن من بين المحاصرين طفلة رضيعة وسيدة في الستين من عمرها ورجل".

وأكد الشهود أن "كوادر الدفاع المدني تحاول تحديد موقع مصدر الصوت الذي يرجح أنه لشخص أربعيني تحت أنقاض العمارة المنهارة" موضحا أن "آليات كبيرة دخلت الموقع مساء الثلاثاء، منها رافعة".