مؤشرات حول وجود 10 أشخاص تحت أنقاض عمارة اللويبدة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 03:08 مساءً - دوت الخليج :- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد بوجود 10 أشخاص مازالوا تحت أنقاض عمارة اللويبدة. وقال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن النيابية العامة تتابع موضوع التحقيق في قضية انهيار المبنى.

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