نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [هُنا] رابط طلب مساعدة من جمعية الشارقة الخيرية في الإمارات 2022 shjc.sharjah.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم رابط طلب مساعدة من جمعية الشارقة الخيرية، حيث تعتبر هذه الجمعية من أهم الجمعيات في الإمارات العربية المتحدة التي يتم من خلالها تسجيل طلبات المساعدة سواء مالية أو علاجية أو عينية، حيث تعتبر جمعية الشارقة واحدة من أوائل الجمعيات التعاونية الامارتية والتي تقدم العديد من الخدمات والمساعدات سواء داخل الإمارات أو حتى خارجها، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال رابط تقديم الطلب للحصول على المساعدة من أهل الخير، وما هي المستندات المطلوبة من المحتاجين للتسجيل، فتابعوا معنا في موقع ثقفني حتى نهاية المقال رجاءًا حتى لا تفوتوا التفاصيل الهامة.

جمعية الشارقة الخيرية

وتعتبر هذه الجمعية أحد أقدم المؤسسات الخيرية على الإطلاق في دولة الإمارات، حيث كما نعلم فإن الإمارات تمتلئ بالجمعيات والمؤسسات الخيرية الرسمية في جميع أنحائها، وتعتبر مؤسسة الشارقة الخيرية من أوائل هذه المؤسسات حيث تم تأسيسها عام 1989 ميلاديا تحت اسم جميعة الأعمال الخيرية من قبل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وبدأت الجمعية بتقديم المساعدة لأهل إمارة الشارقة.

وقد اتسع عمل هذه المؤسسة حتى وصلت إلى خارج الإمارات، فنجد أنها تقوم بعمل مشاريع خارجية كبناء مساجد، والإغاثة والتعليم والعيادات الطبية والكثير من أشكال المساعدات الأخرى، التي تصل إلى المستحقين في كافة الدول في جميع أنحاء العالم، وسنركز معكم اليوم على طلب المساعدة داخل الإمارات.

وتابعنا معكم أيضا في موقع ثقفني رابط طلب مساعدة من الهلال الأحمر الإماراتي، فتابعوا معنا.

شروط تقديم طلب مساعدة من جمعية الشارقة

وهناك عدة شروط تم الاعلان عنها لطلب مساعدات من جميعة الشارقة، وهذا حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني الرسمي، حيث قبل أن تقوموا بعمل التسجيل، يجب عليكم التأكد من تنتبهوا إلى هذه النقاط:

يجب أن يكون طالب المساعدة من مقيمي إمارة الشارقة، ويتستثنى من ذلك أصحاب الحالات العلاجية الطارئة، ومرضى السرطان وغسيل الكلى.

يتم استبعاد الطلبات التي تتكرر من نفس الأسرة أي ان لكل اسرة طلب مساعدة واحدة حتى يتم الرد عليه.

الأب هو من يمكنه التقديم بطلب المساعدة، وفي حالة الطلاق أو الوفاة يتم التقديم الطبلب باسم الام، وهذا مع إرفاق صورة من شهادة الوفاة أو الطلاق.

يجب تجهيز كافة الملفات والمستندات المطلوبة بصيغة pdf، ويتم ارفاقها في خلال 7 أيام من تاريخ تسجيل الطلب، وإلا لن يتم القبول.

تعبئة بيانات الاتصال الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح.

المستندات المطلوبة

وهناك عدة مستندات، نننصحكم بتصويرها وتجهيزها على هيئة ملفات pdf، وسنترك لكم مقطع يوضح لكم كيفية عمل ذلك بكل سهولة باستخدام الهاتف الجوال، والمستندات المطلوبة كالآتي:

صورة من بطاقة الهوية الخاصة برب الأسرة أو جواز السفر أو صورة الإقامة.

صور شخصية لأفراد الأسرة التي تطلب المساعدة.

خطاب به شرح لحالة الأسرة وسبب طلب المساعدة.

تقديم كشف حساب من مكان العمل، يوضح فيه راتب آخر 3 اشهر.

نسخة من عقد الإيجار أو المسكن الخاص بالأسرة.

مع العلم أنه يجب أن تكون هذه الملفات جاهزة بالصيغة التي ذكرناها، والتي يمكنكم عملها عبر متابعة الفيديو بالأعلى.

رابط طلب مساعدة من جمعية الشارقة الخيرية

وسنتابع معكم جي يمكنك الحصول على المساعدة في الامارات عبر موقع جمعيه الشارقه الالكتروني، والتي يبحث عن رابطها الكثير من الاشخاص اصحاب الحالة الاجتماعية الغير جيدة في الامارات، ويمكنكم عمل هذا عن طريق هذه الخطوات:

ادخل إلى رابط طلب المساعدة عبر الرابط shjcerp.sharjah.ae .

. ثم بعدها انقر على تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو ادخل رقم الهويه الإمارتية، وانقر على التالي.

قم بتعبئة الاستمارة المطلوبة منك بالبيانات الموضحة لديك فيها.

بعدها قم بإرفاق المستندات التي قمت بتجهيزها.

ارسل الطلب.

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