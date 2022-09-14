11 قتيلا في حادث مروع لسقوط حافلة في واد عميق بكشمير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - قتل 11 شخصا وأصيب 29 اليوم الأربعاء إثر سقوط حافلة صغيرة فى واد عميق في الجزء التي تسيطر عليه الهند من كشمير، بحسب مسؤولين.

وقالت السلطات لوكالة ”برس ترست أوف إنديا” إن أكثر من 36 راكبا كانوا على متن الحافلة عندما وقع الحادث بالقرب من قرية سوجيان قرب مدينة بونش بولاية جامو.

وأضافت أن جهود الإنقاذ التي ينفذها رجال الجيش والشرطة وقرويون جارية.

أعلن مانوج سينها، نائب رئيس مجلس مدينة بونش، في تغريدة على (تويتر) عن تعويضات لأسر الضحايا بقيمة 500 ألف روبية (حوالي 6300 دولار).

كما أعربت الرئيسة الهندية دروبادي مورمو عن تعازيها على تويتر، وقالت ”أرسل خالص التعازي للعائلات الثكلى، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

انزلقت حافلة، كانت تقل جنودا من القوات شبه العسكرية في كشمير الشهر الماضي، من طريق جبلي لتسقط في نهر، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات.

يقتل ويصاب مئات الآلاف سنويا في طرق الهند، وتعزو السلطات أسباب معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء حالة الطرق وتهالك المركبات القديمة.