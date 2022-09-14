واشنطن: نتواصل مع أرمينيا وأذربيجان لإنهاء الصراع

جدة - نرمين السيد - أكد منسق مجلس الأمن القومى للاتصالات الاستراتيجية فى البيت الأبيض جون كيربى على ضرورة إنهاء الصدامات الدموية التى اندلعت خلال الساعات الماضية على طول الحدود الأرمنية والأذربيجانية، وأسفرت عن وقوع خسائر فى الأرواح، معربا فى الوقت نفسه عن قلق بلاده العميق إزاء هذه الاحداث.





وقال كيربى ــ إن الولايات المتحدة تتواصل بشكل فعال مع حكومتى أرمينيا وأذربيجان لبحث الدعم الذى يمكن أن تقدمه لإنهاء هذا العنف، داعيا البلدين إلى أهمية فتح خطوط اتصال مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية لإنهاء هذا الصراع. وشدد منسق مجلس الأمن القومى للاتصالات الاستراتيجية فى البيت الأبيض على معالجة هذا النزاع بالطرق الدبلوماسية والبعد عن الاساليب العسكرية لإنهاء الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان. يذكر أن القتال بين أرمينيا وأذربيجان، اندلع خلال الساعات الماضية وأسفر عن مقتل عسكريين أذريين لم يحدد عددهم، فى أحدث تصعيد للعنف بين الدولتين، فى وقت بحث رئيس الوزراء الأرمنى نيكول باشينيان، التطورات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذى ترتبط بلاده باتفاقية دفاع مشترك مع أرمينيا.

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