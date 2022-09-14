رئيسة الهند تشارك فى جنازة الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة الهند دروبادى مورمو، اليوم الأربعاء، أنها ستحضر الجنازة الرسمية لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية بالنيابة عن الحكومة الهندية، والمقررة يوم الإثنين المقبل، فى العاصمة البريطانية لندن.





وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية، أن نائب الرئيس جاجديب ذانكار ورئيس الوزراء ناريندرا مودى أعربا عن تعازيهما فى وفاة الملكة، مضيفة أن وزير الشؤون الخارجية سوبرامانيام جايشانكار زار المفوض البريطانى العالى فى نيودلهى قبل يومين وقدم له تعازى الهند فى وفاة الملكة. يشار إلى أنه من المقرر أن تقام الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث يوم الإثنين المقبل، فى لندن بمشاركة عدد من قادة العالم. وكانت الملكة قد وافتها المنية فى 8 سبتمبر الجارى فى قصر "بالمورال" بإسكتلندا عن عمر 96 عاما.

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