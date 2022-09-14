ليز تراس تعلن تفاصيل حزمة دعم الطاقة الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - ويتوقع أن تعلن ليز تراس، فى البرلمان تجميد فواتير الكهرباء وإجراءات أخرى يتوقع أن تكلف إجمالاً حوالى 100 مليار جنيه إسترلينى، وفقًا للصحافة البريطانية. كما يتعين على رئيسة الوزراء الجديدة، أن تعلن عن تخفيضات ضريبية لتحفيز الاقتصاد المهدد بالركود فى نهاية العام.

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